بلدية إيزال ـ الضنية أعلنت حال الطوارىء ومنع التجول في البلدة

أعلنت بلدية إيزال ـ الضنية "حال الطوارىء ومنع التجول في البلدة تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية، بعد الاشتباه بدخول شاحنة محملة بالدجاج"، مؤكدة أنه"يهمنا كبلدية ألا نلحق الضرر بأبناء البلدة وألا يصاب أي فرد بوباء كورونا".
ودعت في بيان لها إلى "اتخاذ قرار من البلدات المجاورة والقوى الأمنية بالحجر على أهالي البلدة جميعا ومنعهم من مغادرتها، وإغلاق كل المنافذ المؤدية إليها ذهابا وإيابا"، متمنية على الأهالي "التقيد بالتعليمات الصادرة عن البلدية، مع الأخذ في الاعتبار وبرجاء شديد عدم الخروج من المنازل إلى حين حل هذه المشكلة".
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