حركة فتح: للإلتزام بعدم تأجير أي منزل أو محل لأي انسان من خارج المخيمات

اصدرت قيادة حركة فتح في منطقة صور بيانا ناشدت فيه اهلها بالمخيمات، بعدم تأجير اي منزل أو محل لأي إنسان قادم من خارج المخيمات والتجمعات حرصا منها على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، املين من أهلنا الكرام الإلتزام بهذه المناشدة وذلك للمحافظة على عدم انتقال فيروس كورونا الخطير إلى المخيمات والتجمعات.
وكانت قيادة حركة فتح في منطقة صور قد إتخذت قرارا بإغلاق قاعات الحركة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، وعدم استعمالها لأي نشاط اجتماعي (فرح - عزاء - لقاء)،
كما ودعت حركة فتح الجميع لتحمل المسؤولية وعدم التجمع والتزام المنازل تحت أي ظرف ولأي سبب كان.
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