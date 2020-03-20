الصحة العراقية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان، عن "تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس " كورونا المستجد"، و3 وفيات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 208 والوفيات 17".
بدوره أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم، أن "عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم تجاوز 210 آلاف مصاب، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 9 آلاف شخص". وصنفت المنظمة يوم 11 آذار الحالي، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا جائحة، بعد أن سجل انتشارا واسعا وسريعا في أغلب بلدان العالم.
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