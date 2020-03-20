الصحة العراقية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​، في بيان، عن "تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس " كورونا المستجد"، و3 ​وفيات​ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 208 والوفيات 17".

بدوره أعلن مدير ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس ادهانوم، أن "عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم تجاوز 210 آلاف مصاب، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 9 آلاف شخص". وصنفت المنظمة يوم 11 آذار الحالي، ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، وباء عالميا جائحة، بعد أن سجل انتشارا واسعا وسريعا في أغلب بلدان العالم.