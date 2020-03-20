الصحة المغربية: تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​، في بيان، عن "تسجيل 3 ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، لتصل الحصيلة إلى 77 إصابة"، موضحة ان الأمر "يتعلق بحالة واحدة من الناظور قادمة من ​ألمانيا​، وأخرى من تاوريرت قادمة من ​فرنسا​، وثالثة من طنجة قادمة من ​إسبانيا​".

هذا ودخل المغرب "مرحلة فرض الحجز الصحي الإجباري، وأصبح خروج المواطنين مرتبطا بالحصول على ترخيص من السلطات، ويأتي هذا الإجراء خشية تفشي وباء كورونا في البلاد".