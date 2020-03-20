الصحة المغربية: تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، في بيان، عن "تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة إلى 77 إصابة"، موضحة ان الأمر "يتعلق بحالة واحدة من الناظور قادمة من ألمانيا، وأخرى من تاوريرت قادمة من فرنسا، وثالثة من طنجة قادمة من إسبانيا".
هذا ودخل المغرب "مرحلة فرض الحجز الصحي الإجباري، وأصبح خروج المواطنين مرتبطا بالحصول على ترخيص من السلطات، ويأتي هذا الإجراء خشية تفشي وباء كورونا في البلاد".
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