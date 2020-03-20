السلطات في البرازيل تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس الكورونا

أعلنت السلطات في ​البرازيل​، في بيان عن "​حالة الطوارئ​ في البلاد بسبب انتشار ​فيروس كورونا​". ووافق مجلس الشيوخ البرازيلي بدوره على "تشريع يسمح للحكومة البرازيلية على "اتخاذ إجراءات للتخفيف من أعباء ​الضرائب​ على المواطنين والشركات".

هذا وكانت السلطات في البرازيل قد اتخذت في وقت سابق إجراءات لمنع انتشار ​الكورونا​، حيث حظرت دخول مواطني ​الصين​ ودول ​الاتحاد الأوروبي​ للبلاد دون إغلاق المطارات الدولية، وحظرت سلطات المدينتين الكبريين، ريو دي جانيرو وساو باولو، التجمعات الحاشدة.