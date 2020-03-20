السلطات في البرازيل تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس الكورونا

أعلنت السلطات في البرازيل، في بيان عن "حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا". ووافق مجلس الشيوخ البرازيلي بدوره على "تشريع يسمح للحكومة البرازيلية على "اتخاذ إجراءات للتخفيف من أعباء الضرائب على المواطنين والشركات".
هذا وكانت السلطات في البرازيل قد اتخذت في وقت سابق إجراءات لمنع انتشار الكورونا، حيث حظرت دخول مواطني الصين ودول الاتحاد الأوروبي للبلاد دون إغلاق المطارات الدولية، وحظرت سلطات المدينتين الكبريين، ريو دي جانيرو وساو باولو، التجمعات الحاشدة.
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