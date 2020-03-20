أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية سوتيريس تسيودراس، ان "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بمرض كورونا خلال هذه الفترة، لتبلغ حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 9 حالات، وجميع المتوفين أشخاص متقدمون في السن كانوا يعانون من مشاكل صحية".
واشار المتحدث الى أن "مصدر إصابة 84 شخصاً بفيروس كورونا في اليونان لا يزال مجهولا، وأن 90 مصاباً وضعوا في مستشفيات البلاد، بينهم 20 يخضعون للعلاج المكثف، فيما تعافى 19 شخصا آخر وغادروا المستشفيات"، داعياً المواطنين الى "الالتزام بالعزلة المنزلية تحسباً لتعرضهم لخطر الإصابة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة اليونانية: ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بمرض كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.