الصحة اليونانية: ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بمرض كورونا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ ​اليونان​ية سوتيريس تسيودراس، ان "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بمرض كورونا خلال هذه الفترة، لتبلغ حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 9 ​حالات​، وجميع المتوفين أشخاص متقدمون في السن كانوا يعانون من مشاكل صحية".

واشار المتحدث الى أن "مصدر إصابة 84 شخصاً ب​فيروس كورونا​ في اليونان لا يزال مجهولا، وأن 90 مصاباً وضعوا في مستشفيات البلاد، بينهم 20 يخضعون للعلاج المكثف، فيما تعافى 19 شخصا آخر وغادروا ​المستشفيات​"، داعياً المواطنين الى "الالتزام بالعزلة المنزلية تحسباً لتعرضهم لخطر الإصابة".