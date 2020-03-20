الصحة الإماراتية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإماراتية عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في البلاد تزامنت حالتهما مع أمراض مزمنة، كما أعلنت الخارجية الإماراتية، عن تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حتى اعتماد آلية الفحص المسبق الخاص بفيروس كورونا.
وكانت قد أكدت وزارة الصحة الإماراتية، أنه "يجب تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتم تحديث الإجراءات الوقائية بصورة مستمرة بناء على تطورات الوضع العالمي"، مشيرة الى "ارتفاع حالات الشفاء إلى 31 بعد تعافي 5 حالات، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس المستجد بالدولة إلى 140 حالة، وأن أغلب الحالات المسجلة سابقا هي مرتبطة بالسفر".
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