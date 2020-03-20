حذرت نقابة أطباء مصر، في بيان عاجل، الأطباء من "صرف أي وصفات علاج للمرضى من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي"، مهيبة بـ"عدم نشر أي أدوية واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المستجد دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة، حتى لا يتسبب في مضاعفات وآثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس وأيضا كي لا يتسبب ذلك في نقص العقاقير الهامة للأمراض الأخرى التي تعتمد على تلك العقاقير".
وأشارت النقابة إلى أن "نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا و بعض الأمراض المناعية".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أطباء مصر: لعدم نشر أي أدوية واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.