نقابة أطباء مصر: لعدم نشر أي أدوية واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا

حذرت نقابة أطباء مصر، في بيان عاجل، الأطباء من "صرف أي وصفات علاج للمرضى من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي"، مهيبة بـ"عدم نشر أي أدوية واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 ​كورونا​ المستجد دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة، حتى لا يتسبب في مضاعفات وآثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس وأيضا كي لا يتسبب ذلك في نقص العقاقير الهامة للأمراض الأخرى التي تعتمد على تلك العقاقير".

وأشارت النقابة إلى أن "نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي في علاجهم من أمراض ​الإنفلونزا​ و بعض ​الأمراض​ المناعية".