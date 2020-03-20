تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل حالة وفاة هي الأولى في إسرائيل بفيروس كورونا، كما أشارت إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 680 حالة مؤكدة.
وقبل نحو 4 ساعات من ذلك، كان عدد المصابين بكورونا في إسرائيل 573 حالة. وتجاوز عدد المصابين الجدد بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 200 حالة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن اليوم الخميس، تفعيل أنظمة الطوارئ في البلاد، التي تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، ولا تسمح بمغادرتها إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية، وذلك لسبعة أيام قابلة للتجديد.
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