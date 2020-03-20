الصحة العالمية: نحذر دول الشرق الأوسط من تفاقم أزمة كورونا بسبب استمرار التجمعات الحاشدة

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية ب​منظمة الصحة العالمية​ مايك رايان، في ​مؤتمر صحفي​، دول ​الشرق الأوسط​ على رأسها ​إيران​ من "تفاقم أزمة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد بسبب استمرار التجمعات الحاشدة"، مؤكداً أن التجمعات "قد تكون خطيرة جدا جدا جدا من حيث مكافحة التفشي"، مشدداً على "ضرورة الحد من مثل هذه التجمعات"، داعيا الناس في دول المنطقة إلى "اتباع تعليمات السلطات الخاصة بمكافحة التفشي".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 اذار، عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، المنتشر من مدينة ​ووهان​ الصينية، وباء عالميا، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 266 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11186 وفاة و90603 حالة شفاء.