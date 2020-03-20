الصحة الإسرائيلية: تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، عن "تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وهي لرجل يبلغ من العمر 88 عاما كان يعاني أيضا من أمراض سابقة"، مشيرة الى "ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 529 شخصا بعد تسجيل إصابات جديدة".
هذا وقررت السلطات في إسرائيل، في وقت سابق، "إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت بأنه من الممكن إقامة حكومة طوارئ".
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