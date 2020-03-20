الجيش السوري يعلق التجنيد الإجباري بإطار الإجراءات لمنع انتشار كورونا

أعلنت ​القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة​ السورية عن إيقاف ​التجنيد الإجباري​ حتى تاريخ 22-4-2020م وذلك بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حالياً. وأشارت القيادة العامة للجيش السوري في بيان إلى أنه "سيتم أيضاً إيقاف كافة الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن التجنيد الإجباري بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حالياً، وأنه يمكن لأي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي ملاحقة اعتباراً من تاريخه وحتى22-4-2020 ما لم يرد أي أمر بتجديد هذا الأجل".

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