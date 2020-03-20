أعلن مساعد السفير الإيراني في بغداد موسى علي زادة طباطبائي، أن "سياسة ايران مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، واحترام انتخابهم المبني على الإجماع في الرأي والتفاهم الوطني وفي إطار الدستور".
هذا وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي قبل فترة عن هذا التكليف.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإيرانية ببغداد: سياستنا مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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