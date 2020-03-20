السفارة الإيرانية ببغداد: سياستنا مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق

أعلن مساعد ​السفير الإيراني​ في ​بغداد​ موسى علي زادة طباطبائي، أن "​سياسة​ ​ايران​ مبنية على عدم التدخل في شؤون ​العراق​ الداخلية، واحترام انتخابهم المبني على الإجماع في الرأي والتفاهم الوطني وفي إطار ​الدستور​".

هذا ​وكان ​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​، قد كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان، ب​تشكيل الحكومة​ العراقية المؤقتة، بعد اعتذار ​محمد توفيق علاوي​ قبل فترة عن هذا التكليف.

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