الصحة الكويتية: شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ الكويتي باسل الصباح، "شفاء أربع ​حالات​ جديدة من المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت من الشفاء إلى 22"، موضحاً ان "التحاليل المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس وجميعهم مواطنون كويتيون، وسيتم نقل المتعافين إلى القسم التأهيلي الخاص باستقبال حالات الإصابة بالفيروس تمهيدا لخروج الأشخاص من المستشفى خلال اليومين التاليين".

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الصحة​ الكويتية، عبد الله السند، في وقت سابق "تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد".