الداخلية السعودية: تعليق الرحلات الداخلية والمواصلات لـ 14 يوما

أعلنت مصدر مسؤول في ​وزارة الداخلية السعودية​، في بيان، عن "تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات في السعودية لمدة 14 يومًا، ابتداءً من ​الساعة​ السادسة من صباح السبت، وذلك استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على ​فيروس كورونا​ الجديد الذي يجتاح ​العالم​". هذا وتقوم الهيئة العامة للنقل بدورها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة ​الاتصالات​ وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.

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