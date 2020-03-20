رئيس الوزراء البولندي: البدء بالعمل بنظام الوباء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، في كلمة له "البدء بالعمل بنظام الوباء في بولندا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيراً الى انه "تم تأكيد وجود 411 حالة إصابة بالفيروس ، وتوفي ستة منهم".
هذا وكانت الحكومة البولندية قد قررت "إغلاق الحدود للأجانب، ووقف الرحلات الجوية والسكك الحديدية الدولية للركاب، وحظر تجمع أكثر من 50 شخصاً، إلى جانب إغلاق أماكن الرفاهية والمطاعم".
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