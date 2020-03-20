رئيس الوزراء البولندي: البدء بالعمل بنظام الوباء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، في كلمة له "البدء بالعمل بنظام الوباء في ​بولندا​ بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيراً الى انه "تم تأكيد وجود 411 حالة إصابة بالفيروس ، وتوفي ستة منهم".

هذا وكانت ​الحكومة​ البولندية قد قررت "إغلاق الحدود للأجانب، ووقف الرحلات الجوية و​السكك الحديدية​ الدولية للركاب، وحظر تجمع أكثر من 50 شخصاً، إلى جانب إغلاق أماكن الرفاهية و​المطاعم​".