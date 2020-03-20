جونسون يأمر بخطوات دراماتيكية لمواجهة كورونا

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نصر المجالي: أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جميع الحانات والبارات والمطاعم بالإغلاق الليلة في قرار دراماتيكي لإبطاء انتشار فيروس (كورونا)، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 177 وبلوغ الإصابات نحو 3355.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن المباني الاجتماعية التي تشمل أيضًا المسارح ودور السينما ومراكز الترفيه وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الرياضية يجب إغلاقها "في أقرب وقت ممكن الليلة ولا يمكن إعادة فتحها غدًا".

وفقا للعلماء، فإن حالات الإصابة والوفاة بسبب (كورونا) في العاصمة لندن التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين تتفوق على باقي مناطق المملكة المتحدة، حيث غرقت وسائل الاتصال الاجتماعي بالصور التي تظهر أشخاص من رواد البارات والملاهي ويبدو أنهم غير مبالين بالمخاطر في العاصمة.

العلماء يحذرون

وحذر الخبراء اليوم الجمعة من أن خطة بوريس جونسون للقضاء على الفيروس التاجي قد تفشل وتترك هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS على حافة الهاوية ما لم يمتثل نصف الجمهور على الأقل لقواعد العزلة الذاتية و "التباعد الاجتماعي".

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وقال رئيس وزراء لدى إعلان إجراءاته: "أعلم أنه كان صعبًا ... لكن هذه الإجراءات التي نتخذها معًا تساعد على التخلص من الضغط على NHS".

وأضاف: "وتعتمد سرعة تعافينا النهائي كليًا على قدرتنا الجماعية على السيطرة على الفيروس الآن، وهذا يعني أننا يجب أن نتخذ الخطوات التالية بشأن المشورة العلمية".

وطلب جونسون من البريطانيين عدم الخروج من المنازل قائلا: "قد يميل بعض الناس بالطبع إلى الخروج الليلة، وأقول لهؤلاء الناس أرجوكم لا تفعلوا".

وتابع: "إن الأمر أصبح واضحا للحد من التجمعات الاجتماعية بنسبة 75٪، نحن بحاجة الآن إلى إجراء توضيح مطلق أننا ننفذ عمليات الإغلاق في البلاد".

وطالب بوريس جونسون البريطانيين بالتسوق بشكل معقول، منوها إلى أن محال السوبر ماركت تتمتع بمخزون جيد من السلع الغذائية، وأنه سوف يلتقي مع أصحابها غدا السبت. وأكد على أن بريطانيا ستتخذ تدابير استثنائية لوقف الفيروس.

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