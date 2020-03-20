تركيا.. ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 9 حالات و670 إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات التركية اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 9 وعدد الإصابات إلى 670 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا، الجمعة، بتأجيل كل الفعاليات المرتبطة بالعلوم والثقافة والفنون في ظل مساعي الحكومة لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
من جانبه قال أردوغان الأربعاء إنه ينبغي للأتراك البقاء في منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل لكنه لم يطالبهم بالتغيب عن العمل.
وعلّقت تركيا الرحلات الجوية إلى 20 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات وأوقفت الصلاة في المساجد وأرجأت مباريات الدوريات الرياضية الرئيسية إلى أجل غير مسمى.
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