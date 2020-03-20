الإمارات تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أحدهما من الجنسية العربية قادمًا من أوروبا، ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عامًا وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة.

وقالت إن الدراسات المتوفرة عن هذا المرض توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6 % وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وتهيب الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.