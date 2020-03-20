سانا: الجيش السوري يعلق التجنيد الإجباري لمنع تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الجيش السوري علق التجنيد الإجباري لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وعبر رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر لشبكة CNN، عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في سوريا واليمن، مضيفًا قد نتوقع "انفجاراً في الحالات".
وحتى الآن، سوريا واليمن وليبيا هي الدول العربية الثلاث الوحيدة التي لم تبلغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي في خضم نزاع مستمر.
وقال أبو بكر "معظم هذه البلدان لديها حالات باستثناء سوريا واليمن، والتي نحن كمنظمة الصحة العالمية، نشعر بالقلق بعض الشيئ، لأن الدول التي قد لا تكون لديها حالات هي ذات صحة ضعيفة ونظام مراقبة ضعيف".
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