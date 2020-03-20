غلق إداري لمحال تجارية مخالفة لقرارات رئاسة الوزراء في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

واصلت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بنطاق المحافظة، لتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات، وانتشار فيروس كورونا بين المواطنين بنطاق المحافظة.

وقاد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة، حملة مكبرة من الوحدة المحلية، يرافقه أحمد صدقي مدير الشئون القانونية، والمهندس أشرف العربي، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس محمد عبد اللاه، مدير مرفق الكهرباء.

أسفرت الحملة عن تحرير مخالفات لـ5 محلات بيع خضروات وفاكهة، على أن تصدر لهم قرارات غلق إداري صباح باكر في ظل مخالفاتهم لقرار رئيس الوزراء بالغلق في الساعة 7 مساء.

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وأكد الطماوي، أنه جرى تنفيذ الحملة اعتبارًا من الساعة الـ7 والنصف مساًء للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة، للحد من التجمعات وتفعيلًا للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مركز الخارجة، أن حملات ليلية، جابت شوارع مدينة الخارجة وجرى متابعة غلق 6 "سايبر" نوادي إنترنت، و3 صالات رياضة " جيم"، للتأكد من تطبيق قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار.

وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورًا ومنع جلوس المواطنين منعاً لتطبيق قرار الغرامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى متابعة غلق 38 مقهي وهي تقدم شيشة، وغلق 32 كافيه وهي لا تقدم شيشة، مع المتابعة الميدانية، مع المرور على المطاعم والمقاهي.