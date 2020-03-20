الصحة العالمية: الشباب أيضا يصابون بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ):

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة، إن الشباب في جميع أنحاء العالم يجب أن يواجهوا حقيقة أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لا يصيب الأجيال الأكبر سنا فحسب، بل أيضا أعدادا كبيرة من الشباب.

وقال أدهانوم "أنت لست منيعًا... هذا الفيروس قد يضعك في المستشفى لأسابيع بل ويمكنه أن يقتلك".

وشدد أدهانوم على أن هذا الوباء، الذي أسفر عن أكثر من 210 آلف إصابة مؤكدة و9 آلاف حالة وفاة، لا يتطلب التعاون بين البلدان فقط، ولكن أيضًا بين الأجيال، شاكرًا الشباب الذين يحمون كبار السن من خلال حمايتهم لأنفسهم.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية "أنا ممتن لأن الكثير من الشباب ينشرون الكلمة وليس الفيروس".