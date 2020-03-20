السلطنة تنتعش.. متوسط دخل الأسرة العُمانية 4035 دولارًا شهريًّا.. والوافدة 1736

أثبتت أحدث دراسة تم إجراؤها فى سلطنة عُمان، ارتفاع متوسط الدخل الشهرى للأسر فى السلطنة بنسبة 21.5%، وذلك وفق نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة الذى نفذه المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات بالسلطنة منذ 17 أكتوبر عام 2018، وذلك بالمقارنة مع نتائج عام 2011 التى بيَّنت أن متوسط دخل الأسر بالسلطنة 965 ريالًا عمانيًّا.

وأشارت نتائج المسح الذى نفَّذته السلطنة مستهدفًا 5660 أسرة من العُمانيين والوافدين، إلى أن متوسط الدخل الشهرى للأسرة العمانية بلغ 1552 ريالاً عُمانياً (أى حوالى 4035.2 دولار)، فيما بلغ متوسط دخل الأسرة الوافدة 668 ريالاً عُمانيًّا (أى حوالى 1736.8 دولار)، كما أن 83% من الأسر بالسلطنة مصدرها الرئيسى للدخل من الأجور والرواتب والتى انخفضت نسبتها فى التوزيع النسبى لمصادر الدخل للأسر العمانية من 87% عام 2011م إلى 78% فى عام 2019.

وارتفعت نسبة المعاشات التقاعدية (والتى يعتمد عليها 15% من الأسر العمانية) من التوزيع النسبي للدخل الشهرى إلى 15% مقارنة بـ 5.5% فى نتائج عام 2011م، كما ارتفعت كذلك نسبة التحويلات والمصادر الأخرى إلى 2.6% مقارنة بـ 1.2% وذلك فى مقابل انخفاض نسبة المشاريع الخاصة والمهن الحرة من 4.3% إلى 3.3%، على الرغم من ارتفاع المتوسط من 838 ريالًا عمانيًّا إلى 1234 ريالاً عمانياً، ودخول الممتلكات من 2% إلى 1.1%.

الخدمات العامة:

وأوضحت نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة أن 91.2% من الأسر العُمانية تسكن فى مساكن مملوكة، مرتفعة بذلك عن نتائج عام 2011م، الذى بلغت النسبة فيه 87.6% وارتفعت أيضاً نسبة الأسر العمانية التى تسكن فى الفلل إلى 56.8% مقارنة بـ 36.9% فى نتائج عام 2011م، فى حين انخفضت نسبة الأسر التى تسكن فى بيوت عربية

إلى 36.6% مقارنة بـ 56% فى نتائج عام 2011م.. وارتفعت نسبة الأسر الوافدة التى تسكن فى منازل مؤجرة إلى 68.5% مقارنة بـ49.4% فى نتائج عام 2011م، فى مقابل انخفاض نسبة من يعيشون فى منازل مقابل العمل إلى 30.9% مقارنة بـ 49.9% فى عام 2011م.

وفيما يخص قرب المسكن من الخدمات العامة، أشارت نتائج المسح إلى أن نسبة كبيرة من الأسر تتمتع بالقرب من الخدمات العامة على مسافة أقل من 5 كيلومترات.. وبلغ القرب من الشوارع المعبدة 100% فى الحضر و96.9% فى القرى والقرب من المدارس الابتدائية 94.6% فى الحضر و72.9% فى القرى والقرب من المحلات التجارية 99.3% فى الحضر و83.9% فى القرى والقرب من المستشفيات والمراكز الصحية 88.9% فى الحضر و51.9% فى القرى.

كما أوضحت النتائج أن معظم الأسر فى الحضر تتمتع بالقرب من الخدمات العامة لمسافة أقل من كيلومتر واحد بنسبة 99% بالقرب من الشوارع المعبدة و64% بالقرب من المدارس الابتدائية و93% بالقرب من المحلات التجارية و45% بالقرب من المركز الصحى أو المستشفى.

وفى حين يستخدم 50.6% من الأسر مياه شرب معبأة فى الحضر، ارتفعت نسبة الأسر التى تعتمد

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فى الاستخدام المنزلى للمياه على شبكة المياه لتصل إلى 72.2% مقارنة بـ 68.9% فى نتائج عام 2011م وارتفعت كذلك نسبة الأسر التى تعتمد على نقطة مياه حكومية إلى 15.5% مقارنة بـ 10.3% فى نتائج عام 2011م، فى حين انخفضت نسبة الأسر التى تعتمد على بئر خاصة بالمسكن أو بئر خارج المسكن إلى 8.4% و3.7% على التوالى مقارنة بـ11.4% 8.4% فى نتائج عام 2011م، كما انخفضت كذلك نسبة الأسر التى تعتمد على مصادر أخرى إلى 0.2% مقارنة بـ0.9%.

الطعام والشراب

وحول إنفاق واستهلاك الأسر بسلطنة عُمان، استحوذ الطعام والشراب على ما نسبته 24.6% (23.4% فى الحضر و28.8% فى القرى)، منخفضاً عن نتائج عام 2011م والتى بلغت النسبة فيها 29% (26% فى الحضر و34.3% فى القرى)، حيث ترتفع النسبة فى القرى، نظراً لارتفاع حجم الأسر عن الحضر بنحو 1.2 فرد.. وبلغ متوسط استهلاك الأسر العمانية من الطعام والشراب 25.3% بمتوسط 587 ريالاً عمانياً، انخفاضاً من 31.1% بمتوسط 657.7 ريال عمانى فى نتائج عام 2011م.

وفى التوزيع النسبى لمتوسط الاستهلاك الشهرى للأسر من الطعام والشراب ومقارنة بنتائج عام 2011م، ارتفعت نسبة استهلاك اللحوم والدواجن من 18.6% إلى 20.7% ووجبات المطاعم من 15.8% إلى 16.2% والأسماك من 7.2% إلى 7.5% والزيوت والدهون من 2.1% إلى 2.2% والمنتجات الأخرى من 3.9% إلى 5.3%.. وفى المقابل انخفض الاستهلاك الحبوب ومنتجاتها من 12.5% إلى 12.3% والخضراوات والبقوليات من 10.4% إلى 8.2% والألبان والبيض من 10% إلى 9.8% والفواكه من 9.2% إلى 8.5% والمشروبات غير الكحولية من 6.5% إلى 5.9% والسكر والعسل من 3.9% إلى 3.3%.

وفى غير الطعام والشراب ومقارنة بنتائج عام 2011م، استحوذ متوسط الاستهلاك الشهرى على المسكن على ما نسبته 27.2% ارتفاعاً من 26% ووسائل النقل على 21.1% ارتفاعاً من 20.7% والتجهيزات المنزلية على 11.8% ارتفاعاً من 8.3%.. واستحوذ متوسط الاستهلاك الشهرى من الملابس والأحذية على ما نسبته 10.1% انخفاضاً من 10.4% وكذلك الاتصالات على 9.5% انخفاضاً من 12.3% والعناية الشخصية 6.4% وهى نفس النسبة فى نتائج عام 2011م.

التعليم والثقافة

وانخفض المتوسط الشهرى للاستهلاك فى التعليم والثقافة إلى 5.9% مقارنة بـ 7.3% فى نتائج عام 2011م، وكذلك فى تكاليف السفر والسياحة التى بلغ متوسط الاستهلاك الشهرى فيها 4.1% مقارنة بـ 4.6%، فى حين ارتفع المتوسط فى الرعاية الطبية إلى 2% مقارنة بـ1.8% وفى السلع والمنتجات الأخرى إلى 2.2% مقارنة بـ1.8%.