لمدة شهر .. الكويت توفر إنترنت ومكالمات مجانية يوميا لمشتركي شركات الاتصالات

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم ان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شركات الاتصال الثلاث ستقوم الشركات كافة بتقديم 5 جيجا انترنت يوميا لمشتركيهم بالإضافة للمكالمات المحلية بين الشبكات الثلاث مجانا ولمدة شهر اعتبارا من يوم الاحد القادم. من يوم الاحد القادم. أعلنت دولة الكويت اليوم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18 حالة. Advertisements ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي قوله إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس والتي تعود لمواطنتين كويتيتين و مقيمة إيرانية. وأوضح أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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