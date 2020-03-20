فرنسا تسجل 78 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 450 بزيادة 21 في المئة وهي زيادة أقل حدة منها في اليومين الماضيين بعد الإعلان عن إجراءات إضافية لفرض الإغلاق العام.

وقال جيروم سولومون مدير وكالة الصحة، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 12612 حالة من 10995 أمس، بزيادة 15 في المئة خلال 24 ساعة.

وأضاف سولومون إن 1297 شخصاً في حالة خطيرة ويحتاجون إلى أجهزة الإنعاش بارتفاع 16 في المئة مقارنة مع أمس.

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