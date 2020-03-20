السعودية تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيدـ 19».

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى 344 حالة، كان قد تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان في وضع حرج.

وقالت الوزارة، إن من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول: المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، وسويسرا، مضيفة أنه تم عزل الحالات الـ11 مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخلياً.

وأوضحت الوزارة أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض، لافتة إلى أن بقية الحالات وهي 58 حالة، هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج وأماكن العزاء ولقاءات عائلية.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.