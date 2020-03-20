الرئيس اللبناني يدعو للبقاء في المنازل لمنع تفشي كورونا

ناشد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، مواطنيه البقاء في منازلهم وعدم التجول إلا للضرورة، للحدّ من انتشار وباء كورونا.

وقال الرئيس عون «نحن نرى وباء كورونا يفتك بشعوب العالم، أكرر ندائي إلى اللبنانيين بوجوب التزام المنازل وعدم التجوّل إلا للضرورة، وأطلب من الوزارات المعنية والبلديات والقوى الأمنية التشدّد في تطبيق قرار التعبئة العامة للحدّ من انتشار الوباء».

وأضاف «إن التزامنا سيحمي عائلاتنا وأحباءنا، فلا تستخفوا به».

كان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان قد ارتفع، اليوم الجمعة، إلى 163 إصابة بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة. وسجلت أربع حالات وفاة جراء الفيروس في فترة سابقة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن، في جلسة طارئة الأحد الماضي، التعبئة العامة حتى منتصف ليل 29 مارس الجاري لمواجهة انتشار الفيروس. كما اتخذ المجلس سلسلة قرارات أبرزها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية اعتباراً من 18 حتى 29 مارس.

وأقفلت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها باستثناء الصيدليات والمتاجر الكبرى. كما أقفلت المطاعم والمقاهي في كافة المناطق اللبنانية منذ صدور قرار الحكومة وتولت القوى الأمنية الإشراف على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.

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