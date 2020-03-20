بريطانيا تغلق المقاهي والمطاعم والمسارح لمنع تفشي كورونا

أمرت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، بإغلاق المقاهي والمطاعم في أنحاء البلاد اعتباراً من مساء اليوم الجمعة ولأجل غير مسمى للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للصحفيين في مقره في "داونينج ستريت" بالعاصمة لندن، "نطالب المقاهي والمطاعم بإغلاق أبوابها الليلة في أسرع وقت ممكن وألا تُفتح غداً".

وأضاف "ولكن للتوضيح يمكنهم الاستمرار في توفير خدمات التوصيل للمنازل".

وتابع "ربما يكون هناك????? ?????ما يجذب بعض الأشخاص للخروج الليلة وأقول لهؤلاء: أرجوكم لا تفعلوا ذلك". وأضاف أن الحكومة اضطرت إلى إغلاق المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الترفيهية للحد من انتشار الفيروس.

وقال "نطالب النوادي والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الترفيهية بأن تغلق في نفس الموعد". وتابع "الشيء المحزن هو أننا من اليوم بحاجة إلى المباعدة بين الناس".

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن 39 شخصاً آخرين توفوا في إنجلترا بعدما جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 167.

وقال وزير المالية ريشي سوناك إن الحكومة ستدفع تعويضات للشركات التي تضررت من تفشي الفيروس حتى لا يتم تسريح العاملين.???????