ترامب يرفض فرض حجر صحي شامل في الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لا يعتزم فرض حجر صحي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض «لا أعتقد أننا سنعتبر ذلك ضرورياً يوماً ما».

وأضاف «تم القيام بذلك في كاليفورنيا، والأمر نفسه في نيويورك، إنهما نقطتان ساخنتان (...) ولكن إذا توجهتم إلى الغرب أو مناطق أخرى، (ستجدون) أنهم يتابعون كل ذلك عبر التلفزيون ولا يواجهون المشاكل نفسها».

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام التنقلات غير الضرورية على غرار التدابير المتخذة على الحدود الكندية، في إطار جهود مكافحة تفشي الفيروس.

وقال بومبيو «الولايات المتحدة والمكسيك قررتا منع التنقلات غير الضرورية على طول حدودنا المشتركة».

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، «بلدانا يعرفان مدى أهمية العمل المشترك للحد من تفشي الفيروس».

وأوضح وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، من ناحيته، أن هذا التدبير لا يشمل عمليات «التجارة القانونية». وقال «الأنشطة التجارية الضرورية. لن تتأثر»، لا على الحدود المكسيكية ولا الكندية.

ويدخل قرار الإغلاق على الحدود مع كندا حيز التنفيذ ليل الجمعة السبت لفترة أولى مدتها 30 يوماً.

وخلافاً للقرار المفاجئ بمنع دخول المسافرين من أكثرية البلدان الأوروبية إلى الولايات المتحدة، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن هذه التدابير في أميركا الشمالية تتخذ بالتنسيق بين الحكومات المعنية.

وقال ترامب «نتعامل مع الحدودين» الشمالية والجنوبية «بالطريقة عينها».

واعتبر الرئيس الأميركي أن من الضروري الحد من «حركات الهجرة العالمية على نطاق واسع، والتي قد تؤدي إلى استنفاد الموارد» اللازمة لمعالجة الأميركيين.

وأشار ترامب إلى أن «هذه التدفقات الكبرى تشكل أصلاً في الأوقات العادية عبئاً هائلاً على نظامنا الصحي»، لكن «خلال مرحلة وباء عالمي، ثمة خطر أن تتحول إلى ما يشبه إعصارا ينشر الإصابات على عناصرنا عند الحدود وعلى المهاجرين والأميركيين عموماً».

وأضاف «من دون قيود، سيشل ذلك نظام الهجرة لدينا وسيغرق نظامنا الصحي ويهدد أمننا القومي. لن نسمح بذلك».