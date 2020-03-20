“ربع مليون” إصابة بفيروس كورونا حول العالم

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، تجاوز حاجز الـ250 ألفا، مساء الجمعة.
وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض، عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.
وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت فرانس برس أن عدد الوفيات الماجمة عن وباء كورونا تجاوز الـ10 آلاف شخص حول العالم.
ولليوم الثاني على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، وتراجع عدد الوفيات إلى 3 فقط، في حين ارتفع عدد الإصابات حول العالم.
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