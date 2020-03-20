كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 78 وفاة جديدة بـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 450 بزيادة 21٪ وهي زيادة أقل حدة منها في اليومين الماضيين بعد الإعلان عن إجراءات إضافية لفرض الإغلاق العام.

وأضاف مدير وكالة الصحة جيروم سولومون في مؤتمر صحفي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 12612 حالة من 10995 أمس، بزيادة 15٪ خلال 24 ساعة.

وقال سولومون، إن 1297 شخصاً في حالة خطيرة ويحتاجون إلى أجهزة الإنعاش بارتفاع 16٪ مقارنة مع أمس.