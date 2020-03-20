الليلة.. الإمارات تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بسبب كورونا

ويذكر أن قررت دولة الإمارات تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول.

بالإضافة إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما على من لديه منزل فى الإمارات ومن لا يملك منزلا فى الدولة فيسكون فى حجر صحي لمدة 14 يوما أيضا وفق ما تقرره السلطات المختصة.

وأشارت إلى بدء القرار من الغد الموافق 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

بخطوات استباقية نالت إشادات دولية، تمكنت الإمارات من الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي أدى إلى إصابة أكثر من 220 ألف شخص ووفاة أكثر من 9000 حالة في نحو 170 دولة حول العالم.

ومنذ ظهور فيروس "كورونا" على الساحة الدولية، تعاملت معه الإمارات باستراتيجية شاملة علميا وثقافيا واقتصاديا؛ ما أسهم في الحد من انتشاره والتقليل من تأثيراته على جميع قطاعات الدولة.

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وكثفت الإمارات جهودها تنسيقا وتعاونا مع منظمة الصحة العالمية، واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة للتحصين وتوجيه المواطنين للتعامل الأفضل وتجنب الإصابة به.

كما تعاملت معه بشفافية مطلقة موثّقة بالأرقام والإعلان؛ حيث أثبتت فاعلية وديناميكية مدعومة بإجراءات وقائية على المستوى الوطني التي كان لها أفضل الأثر في حماية المجتمع وضمان سلامته وأمنه الصحي.

فيما كان النجاح الأكبر في الوعي المجتمعي الكبير، والتآلف في الفكر بين القيادة والشعب؛ ما أسهم في محاصرة هذا الفيروس.

الإجراءات والتدابير الاحترازية للإمارات في مواجهة كورونا وضعتها على رأس الدول الأكثر أمانا في الأزمات والكوارث والطوارئ وكذلك في تقديم أعلى مستويات الخدمة لمواطنيها.

وتكللت هذه المجهودات بارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة الإمارات.

كل هذه العوامل دفعت منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة إلى الإشادة بجهود دولة الإمارات في مكافحة الفيروس، وبالتسهيلات التي قدمتها لتيسير عمل المنظمة من أجل مكافحة فيروس كورونا في عدد من البلدان.