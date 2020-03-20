الكويت توفر اتصالات وإنترنت مجاني للمواطنين والمقيمين لمدة شهر

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 159 حالة.

وقال الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إن الحالات الـ10 مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، ومنها 9 حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لسيدة مقيمة من الجنسية اللبنانية، أما الحالة الأخيرة فهي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا وهي لمواطن كويتي.

وكان باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، أعلن في وقت سابق، صباح الجمعة، شفاء 4 حالات من فيروس كورونا الجديد، ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض 22 حالة.