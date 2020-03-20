كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطباء إيطاليون يحذرون: فيروس "كورونا" خطر على الشباب مثل كبار السن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الأطباء في إيطاليا من الاعتقاد الخاطئ بأن الشباب لن يعانوا من فيروس "كورونا" مثل كبار السن COVID-19.

وقال الدكتور أنطونيو بيسنتي، رئيس وحدة العناية المكثفة بالأزمات في لومباردي، إن العديد من الشباب يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الحالات الحرجة من الفيروس التاجي المستجد.

وأضاف بيسنتي: أن "50٪ من مرضانا في وحدة العناية المركزة، وهم أشد المرضى، هم أكبر من 65 سنة، لكن هذا يعني أن 50٪ من مرضانا هم دون سن 65 عامًا".

وتابع: "لدينا مرضى يبلغون من العمر 20 عامًا أو 30 عامًا، عدد قليل جدًا، وأولئك يعانون من مضاعفات خطيرة مثل المرضى كبار السن".

كما صرح بأن تجربته كانت أن الفارق الوحيد بين المجموعتين هو أن "الشباب عادة ما يكونون أكثر صحة، لذا فهم يعيشون أكثر".

وجزء من السبب في أن إيطاليا لديها معدل وفيات أعلى من الدول الأخرى لأنه لديها عدد أكبر من كبار السن، وتحولت إيطاليا إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وغدت فيه مئات الجثث تحرق يوميا عقب جنازات عسكرية حزينة.

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وحتى مساء الخميس، أعلنت الحكومة الإيطالية تسجيل 427 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 3405، وهو رقم يتجاوز الصين (3245).

وسجلت إيطاليا، التي باتت بؤرة وباء كورونا في أوروبا، الخميس، 427 وفاة جديدة بـ"كورونا الجديد"، فيما يبلغ عدد المصابين بالفيروس 35,713.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم أمس الخميس، تمديد إجراءات العزل المفروضة منذ أسبوع في البلاد إلى ما بعد موعدها المقرر في 3 أبريل.

وقال كونتي، في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الإجراءات التي اتخذناها سواء تلك التي أدت إلى إغلاق قسم كبير من الشركات ووقف أنشطة فردية، أو المتعلقة بالمدارس، لا يمكن إلا أن تمدد إلى ما بعد موعدها.

وتنغلق أوروبا على نفسها لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي سبب عددا من الوفيات أكبر من ذاك الذي سجل في آسيا.

وإيطاليا هي البلد الأوروبي الذي يدفع الثمن الأكبر في القارة العجوز مع اقتراب حصيلة الوفيات فيه من 3 آلاف شخص.