كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدينة إيطالية تستخدم تقنية جديدة للقضاء على فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقرير عن استخدام إحدى المدن الإيطالية تقنية جديدة عبارة عن مسح شامل للسكان يظهر استعدادهم للعدوى بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الصحيفة: "لقد مر الآن حوالي شهر منذ أن بدأ فيروس كورونا في اجتياح إيطاليا، مع أكثر من إجمالي الحالات التي تجاوزت 40.000 حالة حتى 19 مارس، وأصبحت الآن الدولة الأكثر تضررًا خارج الصين".

وأضافت الصحيفة: "ولكن في الأسبوعين الماضيين، أسفرت دراسة تجريبية واعدة عن نتائج قد تكون مفيدة للبلدان الأخرى التي تحاول السيطرة على الفيروس التاجي، بدءًا من 6 مارس، إلى جانب الباحثين في جامعة بادوا والصليب الأحمر، قمنا باختبار جميع سكان Vò، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة بالقرب من البندقية - بما في ذلك أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض.