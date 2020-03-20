فرنسا تحصي 78 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة والحصيلة ترتفع إلى 450

أحصت فرنسا الجمعة، 78 وفاة جديدة بوباء كورونا في الساعات الـ24 الاخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد الى 450.

وصر ح المسؤول الصحي، جيروم سالومون للصحافيين، أن 12 ألفا و612 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس، بينهم 5226 نقلوا الى المستشفيات منهم 1300 في العناية المركزة.