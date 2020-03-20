أسماء لمنور تساهم بـ10 مليون سنتيم لصندوق مواجهة كورونا- صورة

ساهمت الفنانة أسماء لمنور بمبلغ 10 مليون سنتيم، لفائدة صندوق التدبير ومواجهة جائحة كورونا، حسب ما أظهرته وثيقة نشرتها على حسابها بأنستغرام.

وأعلنت لمنور، اليوم الجمعة، عن تبرعها دون ذكر قيمة المبلغ، محاولة إخفائها من على الوثيقة، التي نشرتها، إلا أنها أغفلت خانة تبين القدر، الذي تبرعت به، وهو 100000 درهم.

وأكدت لمنور أنها استطاعت التبرع انطلاقا من منزلها، على الرغم من أنها لم تلجأ إلى التطبيق الإلكتروني، إذ اتصلت هاتفيا بالبنك الذي تتعامل معه، فسهلوا لها طريقة التبرع من دون الحاجة إلى مغادرة منزلها، في ظرف وجبت فيه ملازمة البيوت.

وإلى جانب خطوة التبرع للصندوق، يلجأ عدد من المشاهير إلى التكفل بعائلات، لا يمكن لمعيليها الاستمرار في العمل، بعد الاجراءات، التي أخدتها السلطات المختصة للسيطرة على تفشي كورونا.