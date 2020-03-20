شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يعلن إجراءات جديدة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وذكر ترامب أن من بين الإجراءات التي أشار إليها في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في البيت الأبيض، الإعفاء المؤقت عن القروض الطلابية، مشيراً إلى تفعيل تشريع لمنح إجازات طبية لبعض العمال، وتسريع استخدام بعض العقاقير، والعمل على توصيل مدفوعات مباشرة للعائلات.
ولفت إلى إعلان وزارة الخزانة تمديد تقديم موعد الإقرارات الضريبية إلى 15 يوليو المقبل، بدلاً من الموعد الحالي 15 أبريل.
وأوضح ترامب أنه قام بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ إلى أعلى المستويات، مبيناً أنه سيتم توفير الدعم للشركات الصغيرة، حيث أن الحكومة الفدرالية تدخلت لمساعدة الولايات.
وتطرق إلى الجهود المشتركة مع الدول المجاورة، وعمل إدارته مع كندا والمكسيك لمنع انتشار الفيروس في أمريكا الشمالية. وقال الرئيس الأمريكي: نعمل سويًا على هزيمة العدو الخفي الذي يضرب بلادنا.
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