بالفيديو.. ميمي يوجه رسالة الى الشعب البرتغالي بشأن فايروس كورونا

رياضة 2020-03-20 | 20:16 3,607 مشاهدة Advertisements وجه نجم المنتخب الوطني ونادي بورتيمونينسي البرتغالي لكرة القدم، مهند علي "ميمي"، رسالة الى الشعب البرتغالي بشأن فايروس كورونا "كوفيد 19". ونشر بورتيمونينسي، مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب ميمي الجماهير من خلاله بالبقاء في المنزل. المحرر: محمد خليل

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