شرطة النجف: سيتم القبض على المخالفين لحظر التجوال وايداعهم للقضاء

اكدت قيادة شرطة محافظة النجف، الجمعة، انه سيتم القبض على المخالفين لحظر التجوال وايداعهم للقضاء. وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية مسوز نسخة منه، انه" تنفيذا لتوجيهات القضاء وخلية الازمة سوف يتم القاء القبض على كل من يخالف حظر التجوال". واضافت انه "سيتم ايداعه التوقيف واحالته للقضاء".

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