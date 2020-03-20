الصحة تعلن تسجيل 15 حالة اصابة بكورونا وثلاث وفيات اليوم

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 15 حالة اصابة بكورونا وثلاث وفيات اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اجراء ٣٥٠ فحص في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥".

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واضاف ان "هذه النتائج موزعة بحالتين في بغداد/ الرصافة واربع حالات في بغداد/ الكرخ وحالتين في النجف وحالتين في المثنى واربع حالات في البصرة وحالة في السليمانية"، مشيرا الى ان "الوفيات بلغت ثلاثة وهي حالة واحدة في البصرة وحالة واحدة في الكرخ وحالة واحدة في مدينة الطب".

وتابع ان "مجموع الإصابات الكلي هو ٢٠٨، والوفيات الكلي ١٧".