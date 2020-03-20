محافظ ذي قار للمتظاهرين: الواجب الوطني يحتم التخفيف من التجمعات بساحة الاعتصام

وجه محافظ ذي قار ابا ذر عمر العمر، الجمعة، خطابا للمتظاهرين في ساحات الاعتصام، فيما اشار الى ان الواجب الوطني يحتم التخفيف من التجمعات بالساحات.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا المتواصل للمطالب المشروعة التي تنادون بها طيلة الاشهر الماضية وتحملتم فيها الكثير من التضحيات والمصاعب واحقيتكم في استمرارها حتى تحقيق مطالبكم الوطنية، فان ادارة المحافظة تجدد هذا الدعم والتأكيد على حماية ساحة الاعتصام بكل ما فيها وفي كل الاحوال والظروف وضمان عدم المساس بها من أي جهة كانت كونها تمثل الحق المشروع في التظاهر السلمي والذي كفله الدستور العراقي".

واضاف انه "في ظل الظروف الحالية من تداعيات انتشار فايروس كورونا فان الواجب الوطني والانساني يحتم علينا المشاركة الفعلية بالتخفيف من التجمعات في ساحة الاعتصام وبشكل مؤقت لحين تجاوز الازمة الصحية العالمية والتي يعاني منها العراق ومحافظتنا العزيزة مع الابقاء على خيم الاعتصام بكل ما فيها تحت الحماية واستمرار اجراءات التعفير والتعقيم لها".

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وتابع ان "نشاط الاحتجاجات السلمية والعودة لها يستأنف حال تجاوز هذه الظروف من اجل حماية جميع ابنائنا واخوتنا المعتصمين واهالي المحافظة متعهدين لكم بذلك"، مشيرا الى ان "هذا البيان هو رسالة اطمئنان على سلامة ومستقبل الاعتصامات دون المساس بها وعدم السماح لاي طرف كان يحاول الترويج للعكس من ذلك كونه يهدد صحة وحياة ابنائنا المعتصمين".

واعرب عن امله "من جميع ابنائنا واخوتنا المعتصمين التعاون في هذا الجانب للمصلحة الوطنية العامة والعمل على اعطاء صورة حضارية بحجم سلمية الاعتصام وتضحياته وتأجيل التجمعات والتظاهرات والمسيرات وتقليل حجم المتواجدين الى اقصى حد لضمان سلامة محافظتنا من هذا الوباء المتسارع والخطير".