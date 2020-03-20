اتحاد التركمان الإسلامي يصدر بياناً بشأن قصف امرلي وطوزخورماتو

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في تطور خطير يشهدها مناطقنا عبر سلسلة من الاستهدافات المتكررة خلال هذا الأسبوع، إذ تم استهداف المدنيين الأبرياء في طوز ولثلاث مرات متتالية واليوم يعاود الظلاميين استهداف مدينة امرلي الصمود بصواريخ كاتيوشا مستهدفا الأحياء السكنية".واضاف ،:" اذ أننا ندين ونستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، نطالب كافة الجهات المختصة والقوات الأمنية المرابطة في المنطقة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من توغل العدو إلى هذه المناطق الآمنة".

ودعا الاتحاد، قيادة العمليات المشتركة الى "ملاحقة فلول الإرهاب والخلايا النائمة في أطراف طوز وامرلي"، داعيا الاهالي في مدينتي طوز المجاهدة وامرلي الصمود الى "التكاتف والتعاون وعدم السماح للنفوس الضعيفة وأصحاب المصالح الضيقة بالتجارة في أمن المنطقة".



وبين ان " سلامة أهلنا وامنهم خط أحمر فبعد التضحيات الكبيرة التي قدمناه في سبيل أن نعيش بكرامة وعز لا يمكن القبول بالرجوع إلى المربع الأول مهما كلف الأمر".