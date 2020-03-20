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إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت العفو الدولية أن أماكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي.

إلى ذلك، أكدت المنظمة أن العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.

وسجلت قطر اليوم الجمعة إصابة 10 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 470 حالة.

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كان وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو قال لرويترز الأربعاء الماضي، إن الخطوط الجوية القطرية استغنت بشكل مفاجئ عن نحو 200 موظف فلبيني في قطر هذا الأسبوع، مع إجبار تفشي فيروس كورونا الناقلة الشرق أوسطية على خفض الرحلات الجوية.

وأضاف الوزير "المُلحق المعني بالعمل لدينا تلقى تعليمات صارمة لتحديد السبب الحقيقي لقرار الإدارة الاستغناء عنهم على أساس عدم الحاجة".

كانت الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة قد حذرت من أنها ستسجل ثالث خسارة على التوالي خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي هذا الشهر، قبل أن يضرب تفشي الفيروس الطلب العالمي على السفر.

وتفرض قطر متطلبات دخول صارمة لمنع انتشار المرض الذي أصاب المئات في البلد الخليجي. وجميع الأجانب ممنوعون من الدخول، وخفضت شركة الطيران عدد الرحلات إلى عدة وجهات.

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