شكرا لقرائتكم ترمب للإيرانيين: تستحقون قيادة تستمع إليكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بمناسبة احتفالات النوروز في بلادهم، توجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في رسالة للإيرانيين الجمعة، قائلا: "تستحقون قيادة تستمع إليكم".

وقال ترمب: "أوضحتم العام الماضي أنكم ترفضون هذا النظام الفاسد".

كما أضاف: "تستحقون مستقبلاً مزدهراً والعيش بسلام في المنطقة".