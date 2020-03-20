شكرا لقرائتكم ترمب للإيرانيين: تستحقون قيادة تستمع إليكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بمناسبة احتفالات النوروز في بلادهم، توجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في رسالة للإيرانيين الجمعة، قائلا: "تستحقون قيادة تستمع إليكم".
وقال ترمب: "أوضحتم العام الماضي أنكم ترفضون هذا النظام الفاسد".
كما أضاف: "تستحقون مستقبلاً مزدهراً والعيش بسلام في المنطقة".
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