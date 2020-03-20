كورونا والحظر لم يمنع مريدو السيدة زينب من التجمع حول ضريحها قبل المولد.. والأوقاف: لن نتهاون من أي مخالف





تواجد اليوم عدد كبير من مريدي السيدة زينب بنت علي والمنتمين للطرق الصوفية المختلفة، حول ضريحها بمسجدها بوسط القاهرة، وأخذوا في ممارسة طقوس المولد المعتادة من الذكر والإنشاد إحياء لذكرى مولدها، استعدادا لليلة الكبيرة من المولد والتي يحين موعدها الثلاثاء المقبل، دون اكتراث بالتحذيرات الحكومية من التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسبق وقال المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف الدكتور أحمد القاضي، إن الوزارة ملتزمة بتوجيهاتها لكافة مديريات الأوقاف على مستوى الجهورية بمنع إقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية والتي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، ولا سيما الموالد المختلفة على وجه الخصوص.

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وأضاف القاضي في تصريحات لـ"الشروق" أمس الأول أن الوزارة لن تسمح لأحد بمخالفة هذه التعليمات، ولن تتهاون في تنفيذ تعليماتها، وسيتم التعامل بحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية التي حددتها الوزارة، مشددا على عدم السماح باستخدام المساجد بأي صورة لحشد المواطنين لإقامة أي فعاليات دينية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الأخرى للتعامل مع عدم المنتسبين للوزارة، في حالة مخالفتهم التعليمات.

وأشار إلى اتخاذ الوزارة كافة الطرق الاحترازية في كافة مقاراتها والمديريات التابعة لها، ومختلف المساجد على مستوى الجمهورية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتوجيه التعليمات بصورة دورية للأئمة فيما يتعلق بخطب الجمعة والإجراءات المتخذة داخل المساجد.

وكانت قد شهدت الأيام الماضية، دعوات لرموز الطرق الصوفية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لإقامة فعاليات مولد السيدة زينب، رغم وجود قرارات حكومية بمنع التجمعات والأنشطة المختلفة التي تشهد زحاما وتجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الطرق الاحتزراية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.