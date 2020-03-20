السفارة الفرنسية تفضح الجزيرة بعد فبركة تصريحات السفير حول انتشار كورونا في مصر

السفارة الفرنسية تفضح تحريف الجزيرة والأناضول لتصريحات السفير في مصر

كشفت السفارة الفرنسية في مصر كذب قناة الجزيزة، بشان تحريف تصريحات السفير الفرنسي عن وضع كورونا في مصر، ليفضح أكاذيب قناة "الجزيرة" القطرية، ووكالة "الاناضول" التركية، وذيولهما من المواقع والقنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت السفارة الفرنسية في مصر، اليوم، حقيقة التصريحات المنسوبة للسفير، والتي تحدث فيها عن فيروس كورونا في مصر.

وبحسب بيان للسفارة جاء فيه: "خاطب سفير فرنسا في مصر ستيفان روماتيه، باللغة الفرنسية الجالية الفرنسية في مصر، من خلال تسجيل فيديو جرى نشره بالأمس، على مواقع التواصل الاجتماعي. ولقد تحدث السفير في سياق الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد 19" عن جهود سفارة فرنسا المحشودة لصالح الجالية الفرنسية في مصر".

وأضاف بيان السفارة الفرنسية أنه "قد جرى ترجمة جزء من تصريحات السفير بصورة محرفة ومغالطة لأغراض جدلية". وأشار البيان إلى البيان أن "الترجمة لا تعكس تماما روح التضامن الكامل التي تتبناها فرنسا مع مصر والتي جرى الإعراب عنها من خلال هذا الفيديو".

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وكانت قناة "الجزيرة" القطرية وبعض المواقع الإخوانية نسبوا ترجمة إلى السفير مفادها أن مصر ستشهد وضعا صعبا خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية انتشار فيروس كورونا، مخاطبا الرعايا الفرنسيين في القاهرة بـ"الاستعداد، مصر ستواجه عزلة على غرار بقية دول العالم مع تفشي كورونا".

وتجاهلت "الجزيرة" جانبا من تصريحات السفير الفرنسي، والتي أشاد فيها بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر حيال التعامل مع أزمة الفيروس، معتبرا أن مصر تتخذ نفس الخطوات والإجراءات التي تتخذها مختلف الدول الأخرى الانعزال وتأجيل الرحلات البحرية والجوية وغيرها من الإجراءات.

وشدد السفير الفرنسي على أن الأسابيع المقبلة، ستكون صعبة بصفة عامة، داعيا إلى التكاتف من أجل مواجهة الفيروس الغامض.

وهي ذاتها الترجمة التي اعتمدتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، ومعها المواقع الإخوانية.