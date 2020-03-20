شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يوجه رسالة لـ"محمد رمضان" على اكسترا نيوز: "خلى عندك دم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الصحفى كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، رسالة للفنان محمد رمضان قائلا :" الفنان محمد رمضان اللى ظهر في الفجر ولابس قناع وماشى في الشارع كأن الأمر استهتار وسخرية، يا أخى خلى عندك دم وأدى الناس درجة وعى بلاش السخرية، وقت الأزمات لازم الناس تظهر تلتحم مع بعض، الفنانين لهم دور كبير في التوعية".

وأضاف كرم جبر، فى تصريحات لبرنامج مانشيت المذاع على قناة اكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن المرأة المصرية هي التي ستكون البطل في أزمة كورونا، موضحا أن العالم أجمع في أزمة و يجب أن يتخذ المواطنين جميع الإجراءات الوقائية.

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وناشد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فضيلة الإمام الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس و وزير الأوقاف بالظهور لتوعية المواطنين من أزمة كورونا ، متابعا :" الدولة المصرية استفادت من تجاربها السابقة ، هناك مخزون خبرات من التجارب السابقة و تعاملنا مع أزمة السيول و عدت بأقل قدر من الخسائر ، هناك تنسيق في الأداء و أزمة كورونا تدار على أعلى المستويات العالمية و الدولة تتعامل مع الأزمة بهدوء ، الفترات القادمة سيكون هناك قرارات تتناسب مع مخاطر الأزمة ، الإجراءات التي اتخذتها الدولة كافية ".

وأشار كرم جبر الى أن الفترة القادمة مطلوب تطبيق القانون بحسم و أن يخرج المجتمع أجمع للتضامن و توعية المواطنين بأزمة كورونا، متابعا :" مطلوب المجتمع أجمع والنقابات المهنية والصحفيين والإعلاميين أن يتحركوا للتوعية ".