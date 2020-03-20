شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلجنة فتوى الأزهر: الشرع لا يمنع غلق المساجد حفاظا على النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الوقت الحالي يحتم منع الصلوات الجماعة ، وصلاة الجمعة في المساجد، وذلك منعا لانتشار الوباء، والفيروس بين المواطنين، فلا يوجد في الشرع أو الدين ما يمنع ذلك، فالضرورات الخمس التي نصت عليها الشريعة الإسلامية منها حفظ النفس، واستمرار التجمعات والصلوات في المساجد تضر بالمواطنين، وهو ما يحتاج إلى قرار فورى في ذلك لحماية المواطنين.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لـ"الخليج 365" أن أي شيء يترتب عليه ضرر للمواطنين يتم منعه فورا، مؤكدا أنه لا يوجد أي مضرة أو مشكلة في منع الصلاة فى المساجد سواء أسبوع أو أثنين أو شهر أو أي وقت حتى تتخطى البلاد هذه الأزمة

ودعا الشيخ صالح عبد الحميد، المواطنين بالاستجابة إلى الإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة، منعا لأى اختلاط أو تجمعات، وذلك حفاظ على أنفسهم، وأن يتبعوا الطرق الصحيحة في التعامل خلال الفترة الحالية.

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وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرر غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.