شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يخاطب الوسائل لنشر طرق وزارة الصحة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية بالاستمرار في عرض الأساليب الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة بشأن مواجهة فيرس كورونا.

كما طالب المجلس القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بالإلتزام بنشر الانفوجراف والاحصائيات والرسوم البيانية الصادرة عن وزارة الصحة ، حيث أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا يطالب فيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية فيما يخص فيروس كورونا.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أكد من قبل عن متابعته عن كثب كافة ما ينشر أو يبث بشأن فيروس كورونا المستجد، مهيبا بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية وعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

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كما أهاب المجلس بالبرامج المرئية والمسموعة التي تتلقى اتصالات أو معلومات من الجمهور ضرورة الالتزام بالتأكد من صحة هذه المعلومات والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، مؤكداأنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.